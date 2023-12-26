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Залужный: ВСУ еще находятся на окраине Марьинки, есть риск потери Авдеевки через 2-3 месяца

26 декабря 2023, 17:07

Залужный: ВСУ еще находятся на окраине Марьинки, есть риск потери Авдеевки через 2-3 месяца

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время пресс-конференции сообщил, что украинские военные еще находятся на окраине города Марьинка в Донецкой области, но населенный пункт уничтожен.

«Наши войска еще находятся в северной его части. Наши войска подготовили оборонный рубеж за этим населенным пунктом, но я могу сказать, что этого населенного пункта уже нет», — заявил главком ВСУ.

Он добавил, что украинские военные в некоторых местах отошли за пределы Марьинки.

Также Залужный допустил, что есть риск потери украинскими силами Авдеевки через 2-3 месяца.

Главком ВСУ призвал «не делать какое-нибудь шоу или скорбь вокруг конкретного населенного пункта», поскольку «ведение военных действий подчиняется своим законам».

«У противника есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом. Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно — сохраняем людей, а потом отвоюем», — подчеркнул Залужный.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские войска якобы полностью заняли Марьинку в Донецкой области. После этого спикер Сил обороны Таврического направления ВСУ Александр Штупун заявил, что бои за Марьинку еще продолжаются на окраинах города.

Войска России пытались захватить Марьинку с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. С тех пор Марьинка была полностью разрушена — от города остались одни руины.

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