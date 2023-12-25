Шойгу доложил Путину о полном захвате Марьинки. В ВСУ опровергли

Марьинка в начале декабря. Фото: соцсети

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что российские войска якобы полностью заняли Марьинку в Донецкой области.



«У нас в ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка, это 5 километров юго-западнее Донецка», — сказал Шойгу Путину.





Вместе с тем спикер Сил обороны Таврического направления ВСУ Александр Штупун заявил, что бои за Марьинку продолжаются.



«Бои за Марьинку продолжаются. Сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки, однако город полностью уничтожен. Но говорить о полном захвате Марьинки — некорректно», — подчеркнул Штупун в эфире телемарафона.



Отметим, что попытки сил РФ захватить Марьинку продолжаются с начала полномастабного вторжения 24 февраля 2022 года. С тех пор Марьинка была полностью разрушена — от города остались одни руины.