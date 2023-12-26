Залужний: ЗСУ ще перебувають на околиці Мар'їнки, є ризик втрати Авдіївки через 2-3 місяці

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час пресконференції повідомив, що українські військові ще перебувають на околиці міста Мар'їнка на Донеччині, але населений пункт знищено.



«Наші війська ще перебувають у північній його частині. Наші війська підготували оборонний рубіж за цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже немає», — заявив головком ВСУ.



Він додав, що українські військові в деяких місцях відійшли за межі Мар'їнки.



Також Залужний повідомив, що є ризик втрати українськими силами Авдіївки через 2-3 місяці.



«У противника є можливість концентрувати свої сили на певному напрямку. І вони можуть за два-три місяці зробити те, що сталося з Бахмутом. Нам дорогий кожен клаптик землі, оборонятимемо рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил недостатньо — зберігаємо людей, а потім відвоюємо», — наголосив Залужний.

25 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни Володимиру Путіну, що російські війська начебто повністю зайняли Мар'їнку на Донеччині. Після цього спікер Сил оборони Таврійського напрямку ЗСУ Олександр Штупун заявив, що бої за Мар'їнку ще продовжуються на околицях міста.



Війська Росії намагалися захопити Мар'їнку з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. З того часу Мар'їнка була повністю зруйнована — від міста залишилися одні руїни.