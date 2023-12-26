Две управляемые ракеты Х-59 уничтожены в Днепропетровской области

Военные Вооруженных сил Украины сегодня, 26 декабря, уничтожили две управляемые ракеты Х-59 в Днепропетровской области. Об этом сообщило Воздушное командование «Восток».

«В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Восток» уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59», — сообщили военные.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 декабря 2023 года противник атаковал Украину 31 ударным БпЛА типа «Shahed» и двумя авиационными ракетами. В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 28 ударных БПЛА «Shahed-136/131» в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.