Дві керовані ракети Х-59 знищено у Дніпропетровській області

Військові Збройних сил України сьогодні, 26 грудня, знищили дві керовані ракети Х-59 у Дніпропетровській області. Про це повідомило Повітряне командування «Схід».

«У Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59», — повідомили військові.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 25 грудня 2023 року противник атакував Україну 31 ударним БпЛА типу «Shahed» та двома авіаційними ракетами. Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БПЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.