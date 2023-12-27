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Оккупанты используют украинских военнопленных для давления на Киев

27 декабря 2023, 11:30

Оккупанты используют украинских военнопленных для давления на Киев

Украинские военнопленные начали массово звонить семьям и просить их выйти на протест против властей в Киеве. Об этом рассказал представитель координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко для Politico.

Военные звонят из плена родственникам и говорят, что Россия готова их обменять, но «Украина от этого отказывается».

«В последнее время эти звонки стали массовыми. Поэтому мы понимаем, что это кампания недоверия к власти», – сказал Яценко.

В настоящее время Россия удерживает в плену более трех тысяч украинских военных и около 28 тысяч гражданских. Это официальные подтвержденные данные, но реальное количество может быть больше.

Ранее представители подполья передали Центру национального сопротивления информацию о пенитенциарных учреждениях на временно оккупированных территориях и в РФ, где содержат украинцев.

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