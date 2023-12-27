Окупанти використовують українських військовополонених для тиску на Київ

Українські військовополонені почали масово дзвонити сім'ям та просити їх вийти на протест проти влади у Києві. Про це розповів представник координаційного штабу поводження з військовополоненими Петро Яценко для Politico.



Військові дзвонять із полону родичам і кажуть, що Росія готова їх обміняти, але «Україна від цього відмовляється».



Останнім часом ці дзвінки стали масовими. Тому ми розуміємо, що це є кампанія недовіри до влади», – сказав Яценко.



Наразі Росія утримує у полоні понад три тисячі українських військових та близько 28 тисяч цивільних. Це офіційні підтверджені дані, але реальна кількість може бути більшою.







Раніше представники підпілля передали Центру національного спротиву інформацію про пенітенціарні установи на тимчасово окупованих територіях та у РФ, де утримують українців.