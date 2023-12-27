Начато расследование после атаки «шахедов»: РФ обвиняется в нарушения законов и обычаев войны в двух областях

В результате вражеской атаки на Одесщину погибли 2 человека и 3 ранены – начато расследование. Фото: Генпрокуратура

Одесской областной прокуратурой начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны из-за чего в Одесской области погибли два человека и трое ранены. Об этом сообщил Офис Генпрокурора.



По данным следствия, в ночь с 26 на 27 декабря РФ совершила массированную атаку БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры Одессы и области. Погибли два человека, еще трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток.

Последствия атак РФ. Фото: Генпрокуратура

«В результате вражеской атаки повреждения и разрушения получили дачные дома в пригороде. Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован. Также обломками повреждена одна из незаселенных новостроек в Одессе», — говорится в сообщении.



Также в результате атаки оккупантами Бериславского района Херсонской области погиб и ранен местные жители — начато производство.

Последствия атак РФ. Фото: Генпрокуратура

По данным следствия, 27 декабря около 08:05 российские военные атаковали дроном больницу в Бериславском районе.



Обзор продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. Прокуроры вместе с другими правоохранителями фиксируют последствия вооруженной злости России.



Напомним, российские войска в ночь на 27 декабря в очередной раз запустили по Украине ударные дроны «Шахед» во время воздушной атаки. Силами и средствами ПВО Вооруженных сил удалось уничтожить более трех десятков БПЛА.



Всего этой ночью в результате ударов российской армии по прифронтовым регионам погибли семеро мирных граждан.