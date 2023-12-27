Розпочато розслідування після атаки «шахедів»: РФ звинувачується у порушенні законів та звичаїв війни у двох областях

Внаслідок ворожої атаки на Одещину загинули 2 особи та 3 поранені – розпочато розслідування. Фото: Генпрокуратура

Одеською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни через що в Одеській області загинули двоє людей та троє поранено. Про це повідомив Офіс Генпрокурора.



За даними слідства, у ніч з 26 на 27 грудня РФ здійснила масовану атаку БПЛА по об'єктах цивільної інфраструктури Одеси та області. Загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток.

Наслідки атак РФ. Фото: Генпрокуратура

«Внаслідок ворожої атаки пошкодження та руйнування отримали дачні будинки у передмісті. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано. Також уламками пошкоджено одну з незаселених новобудов в Одесі», — йдеться у повідомленні.



Також внаслідок атаки окупантами Бериславського району Херсонської області загинули та поранені місцеві жителі — розпочато розслідування.

Наслідки атак РФ. Фото: Генпрокуратура

За даними слідства, 27 грудня близько 08:05 російські військові атакували дроном лікарню у Бериславському районі.



Огляд продовжується, встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень. Прокурори разом з іншими правоохоронцями фіксують наслідки збройної агресії Росії.



Нагадаємо, російські війська в ніч проти 27 грудня вкотре запустили по Україні ударні дрони «шахед» під час повітряної атаки. Силами та засобами ППО Збройних сил вдалося знищити понад три десятки БПЛА.



Усього цієї ночі внаслідок ударів російської армії по прифронтових регіонах загинули семеро мирних громадян.