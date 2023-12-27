Киевлянин осужден на 15 лет за подготовку воздушных ударов по ВСУ и Нацгвардии

Осужден киевлянин, которого в августе 2022 года завербовал сотрудник ФСБ по ростовской области. Фото: СБУ

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил российский агент, готовивший в Киеве воздушные удары по ВСУ и Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Срок заключения получил участник агентурной группы ФСБ, которая была обезврежена в сентябре 2022 года. Тогда киберспециалисты СБУ провели в Киеве успешную спецоперацию по задержанию российского агента и его подельника, готовившего серию воздушных ударов по столице.



Среди приоритетных целей оккупантов были места дислокации подразделений ВСУ и Национальной гвардии на территории города.



Также их интересовало техническое состояние столичных энергообъектов, в частности тепловых электростанций, по которым агрессор планировал скорректировать ракетные или дроновые атаки.



По материалам СБУ суд назначил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества осуждённому 46-летнему киевлянину, которого в августе 2022 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по ростовской области.



Он также привлек своего знакомого – 39-летнего жителя столицы, под псевдонимом «Нарик», который ездил по улицам города и проводил скрытую фото- и видеосъемку украинских объектов.



За сотрудничество с оккупантами предатель получал денежное вознаграждение на собственную банковскую карту и 15 лет тюрьмы.



Ранее Служба безопасности Украины задержала в Киеве владельца интернет-провайдера, оказывающего услуги на временно оккупированной части Луганщины и сотрудничающего с оккупантами