Киянина засуджено на 15 років за підготовку повітряних ударів по ЗСУ та Нацгвардії

Засуджений киянин, якого у серпні 2022 року завербував співробітник ФСБ у ростівській області. Фото: СБУ

За матеріалами СБУ 15 років в'язниці отримав російський агент, який готував у Києві повітряні удари по ЗСУ та Нацгвардії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Термін ув'язнення отримав учасник агентурної групи ФСБ, яка була знешкоджена у вересні 2022 року. Тоді кіберфахівці СБУ провели в Києві успішну спецоперацію із затримання російського агента та його спільника, який готував серію повітряних ударів по столиці.



Серед пріоритетних цілей окупантів були місця дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії на території міста.



Також їх цікавив технічний стан столичних енергооб'єктів, зокрема теплових електростанцій, за якими агресор планував скоригувати ракетні чи дронові атаки.



За матеріалами СБУ суд призначив 15 років в'язниці з конфіскацією майна засудженому 46-річному киянину, якого у серпні 2022 року дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ у ростовській області.



Він також залучив свого знайомого – 39-річного мешканця столиці, під псевдонімом «Нарік», який їздив вулицями міста та проводив приховану фото- та відеозйомку українських об'єктів.



За співпрацю з окупантами зрадник отримував грошову винагороду на власну банківську картку та 15 років в'язниці.



Раніше Служба безпеки України затримала у Києві власника інтернет-провайдера, який надає послуги на тимчасово окупованій частині Луганщини та співпрацює з окупантами