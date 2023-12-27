Обстрел железнодорожного вокзала Херсона: фото последствий

Последствия обстрела вокзала Херсона. Фото: Новости Донбасса

Вчера вечером российские войска в течение нескольких часов обстреливали Херсон. В частности под удар попал железнодорожный вокзал, когда там ожидали отправления почти 140 пассажиров эвакуационного поезда.



В результате обстрела погиб лейтенант полиции, который обеспечивал эвакуацию людей. Еще двое полицейских были ранены.



Также пострадали несколько мирных жителей.



По данным городской военной администрации, 7 человек в Херсоне были ранены за сутки.



Сегодня в городе наблюдаются перебои с электричеством в результате обстрелов.



«Новости Донбасса» публикуют фотографии с вокзала Херсона и центра города, сделанные сегодня.