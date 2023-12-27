Обстрел железнодорожного вокзала Херсона: фото последствий

Вчера вечером российские войска в течение нескольких часов обстреливали Херсон. В частности под удар попал железнодорожный вокзал, когда там ожидали отправления почти 140 пассажиров эвакуационного поезда.
В результате обстрела погиб лейтенант полиции, который обеспечивал эвакуацию людей. Еще двое полицейских были ранены.
Также пострадали несколько мирных жителей.
По данным городской военной администрации, 7 человек в Херсоне были ранены за сутки.
Сегодня в городе наблюдаются перебои с электричеством в результате обстрелов.
«Новости Донбасса» публикуют фотографии с вокзала Херсона и центра города, сделанные сегодня.