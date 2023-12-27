Обстріл залізничного вокзалу Херсона: фото наслідків

Наслідки обстрілу Херсонського вокзалу. Фото: Новини Донбасу

Вчора ввечері російські війська протягом кількох годин обстрілювали Херсон. Зокрема, під удар потрапив залізничний вокзал, коли там чекали відправлення майже 140 пасажирів евакуаційного поїзда.



Внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції, який забезпечував евакуацію людей. Ще двох поліцейських було поранено.



Також постраждали кілька мирних мешканців.



За даними міської військової адміністрації, 7 людей у Херсоні було поранено за добу.



Сьогодні у місті спостерігаються перебої з електрикою внаслідок обстрілу.



«Новини Донбасу» публікують фотографії з вокзалу Херсона та центру міста, зроблені сьогодні.