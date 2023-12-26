Майже 140 людей чекали на евакуаційний потяг: військові РФ обстріляли залізничний вокзал у Херсоні

Військові РФ увечері 26 грудня обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. За попередніми даними в цей момент на евакуаційний потяг чекали близько 140 осіб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Поліцейські, які служили на вокзалі, терміново приступили до евакуації людей. Завдяки чітким діям поліції всіх вдалося вивести у безпечні місця. Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу», - йдеться у повідомленні.

Також, за словами Клименка, внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Який ніс службу у Херсоні.

Ще двоє поліцейських — у лікарні із осколковими пораненнями.