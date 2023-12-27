Российские военные снова расстреляли пленных украинских бойцов

Российские военные расстреляли пленных бойцов ВСУ. Скриншот видео

Российские оккупанты снова расстреляли пленных бойцов ВСУ. Видео расстрела, снятое с дрона, опубликовал украинский военный, автор телеграм-канала «Говорять Снайпер» Станислав Бунятов.

По его словам, военные РФ расстреляли бойцов 117 отдельной механизированной бригады ВСУ, которые сдались в плен.

Російські військові знову розстріляли полонених українських бійців



На цей раз військові РФ розстріляли полонених бійців 117 окремої механізованої бригади ЗСУhttps://t.co/UM7jhepGe6 pic.twitter.com/lsAaavCk1b — Новини Донбасу (@novostidnua) December 27, 2023

Расстрел пленных считается военным преступлением согласно международному гуманитарному праву, в частности, Женевским конвенциям.

Это уже не первый случай, когда оккупанты расстреливают безоружных украинских военнослужащих. Напомним, 2 декабря 2023 года в медиа было распространено видео расстрела безоружных украинских бойцов российскими военнослужащими. На видео зафиксировано, как группа лиц в российской военной форме в упор расстреливает двух сдающихся в плен военнослужащих в форме Вооруженных Сил Украины.