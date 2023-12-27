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Российские военные снова расстреляли пленных украинских бойцов

27 декабря 2023, 15:20

Российские военные снова расстреляли пленных украинских бойцов

Российские военные расстреляли пленных бойцов ВСУ. Скриншот видео Российские военные расстреляли пленных бойцов ВСУ. Скриншот видео

Российские оккупанты снова расстреляли пленных бойцов ВСУ. Видео расстрела, снятое с дрона, опубликовал украинский военный, автор телеграм-канала «Говорять Снайпер» Станислав Бунятов.

По его словам, военные РФ расстреляли бойцов 117 отдельной механизированной бригады ВСУ, которые сдались в плен.

Расстрел пленных считается военным преступлением согласно международному гуманитарному праву, в частности, Женевским конвенциям.

Это уже не первый случай, когда оккупанты расстреливают безоружных украинских военнослужащих. Напомним, 2 декабря 2023 года в медиа было распространено видео расстрела безоружных украинских бойцов российскими военнослужащими. На видео зафиксировано, как группа лиц в российской военной форме в упор расстреливает двух сдающихся в плен военнослужащих в форме Вооруженных Сил Украины.

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