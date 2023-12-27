Російські військові розстріляли полонених бійців ЗСУ. Скріншот відео

Російські окупанти знову розстріляли полонених бійців ЗСУ. Відео розстрілу, зняте з дрону, опублікував український військовий, автор телеграм-каналу «Говорити Снайпер» Станіслав Бунятов.

За його словами, військові РФ розстріляли бійців 117 окремої механізованої бригади ЗСУ, які здалися в полон.

Російські військові знову розстріляли полонених українських бійців



На цей раз військові РФ розстріляли полонених бійців 117 окремої механізованої бригади ЗСУ https://t.co/UM7jhepGe6 pic.twitter.com/lsAaavCk1b — Новини Донбасу (@novostidnua) December 27, 2023

Розстріл полонених вважається військовим злочином згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема, Женевським конвенціям.

Це не перший випадок, коли окупанти розстрілюють беззбройних українських військовослужбовців. Нагадаємо, 2 грудня 2023 року у медіа було поширене відео розстрілу беззбройних українських бійців російськими військовослужбовцями. На відео зафіксовано, як група осіб у російській військовій формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних сил України.