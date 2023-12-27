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Російські військові знову розстріляли полонених українських бійців

27 грудня 2023, 15:20

Російські військові знову розстріляли полонених українських бійців

Російські військові розстріляли полонених бійців ЗСУ. Скріншот відео Російські військові розстріляли полонених бійців ЗСУ. Скріншот відео

Російські окупанти знову розстріляли полонених бійців ЗСУ. Відео розстрілу, зняте з дрону, опублікував український військовий, автор телеграм-каналу «Говорити Снайпер» Станіслав Бунятов.

За його словами, військові РФ розстріляли бійців 117 окремої механізованої бригади ЗСУ, які здалися в полон.

Розстріл полонених вважається військовим злочином згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема, Женевським конвенціям.

Це не перший випадок, коли окупанти розстрілюють беззбройних українських військовослужбовців. Нагадаємо, 2 грудня 2023 року у медіа було поширене відео розстрілу беззбройних українських бійців російськими військовослужбовцями. На відео зафіксовано, як група осіб у російській військовій формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних сил України.

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