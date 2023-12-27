Укрытие в Херсоне не выдержало российского обстрела

Разрушенное укрытие в Херсоне. Фото: Новости Донбасса

Одно из наземных железобетонных укрытий в Херсоне было разрушено в результате обстрела со стороны войск России.



Об этом сообщает корреспондентка «Новостей Донбасса», которая сейчас находится в Херсоне.



По предварительной информации, удар был нанесен из ствольной артиллерии 152 мм.



Обстрел произошел сегодня в пять часов утра, в момент атаки в укрытии никого не было.

Вчера вечером российские войска в течение нескольких часов обстреливали Херсон. В частности под удар попал железнодорожный вокзал, когда там ожидали отправления почти 140 пассажиров эвакуационного поезда.