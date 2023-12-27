Укрытие в Херсоне не выдержало российского обстрела

Одно из наземных железобетонных укрытий в Херсоне было разрушено в результате обстрела со стороны войск России.
Об этом сообщает корреспондентка «Новостей Донбасса», которая сейчас находится в Херсоне.
По предварительной информации, удар был нанесен из ствольной артиллерии 152 мм.
Обстрел произошел сегодня в пять часов утра, в момент атаки в укрытии никого не было.
Вчера вечером российские войска в течение нескольких часов обстреливали Херсон. В частности под удар попал железнодорожный вокзал, когда там ожидали отправления почти 140 пассажиров эвакуационного поезда.
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