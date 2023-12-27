Укриття в Херсоні не витримало російського обстрілу

Одне із наземних залізобетонних укриттів у Херсоні було зруйноване внаслідок обстрілу з боку військ Росії.
Про це повідомляє кореспондентка «Новин Донбасу», яка зараз перебуває у Херсоні.
За попередньою інформацією, удару було завдано зі ствольної артилерії 152 мм.
Обстріл стався сьогодні о п'ятій ранку, в момент атаки в укритті нікого не було.
Вчора ввечері російські війська протягом кількох годин обстрілювали Херсон. Зокрема, під удар потрапив залізничний вокзал, коли там чекали відправлення майже 140 пасажирів евакуаційного поїзда.