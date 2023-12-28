В Николаеве задержали коллаборантку сдававшую россиянам патриотов Херсона

СБУ задержала коллаборантку, которая во время оккупации Херсона «сдавала» украинских патриотов за отказ «голосовать» на псевдовыборах, информирует пресс-центр службы безопасности.



Сотрудники службы безопасности разыскали и задержали еще одну любительницу «русского мира», которая участвовала в организации незаконного референдума РФ в период оккупации Херсона.



Она также «сдавала» оккупантам местных жителей, сопротивлявшихся захватчикам и выступавших против фейкового плебисцита кремля.



По данным следствия, злоумышленницей оказалась 59-летняя работница автостоянки, после захвата города добровольно вступившая в состав оккупационного «избиркома» Корабельного района города.



«За сотрудничество с россиянами коллаборантка получила паспорт РФ и «привилегию» относительно беспрепятственного передвижения по городу», — уточнили в СБУ.



После освобождения Херсона женщина сбежала в Николаев, где оформила статус ВПЛ, и таким образом пыталась избежать правосудия.



Позже ее задержали, а при обыске в Херсоне и Николаеве изъято два мобильных телефона с поличным с агрессором и пропагандистские материалы России.



В настоящее время она задержана, ей грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Ранее Украинским судом был вынесен заочный главе группировки «ДНР» Денису Пушилину за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность.