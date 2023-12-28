У Миколаєві затримали колаборантку, що здавала росіянам патріотів Херсона

СБУ затримала колаборантку, яка під час окупації Херсона «здавала» українських патріотів за відмову «голосувати» на псевдовиборах, інформує пресцентр служби безпеки.



Співробітники служби безпеки розшукали та затримали ще одну любительку «руського міра», яка брала участь в організації незаконного референдуму РФ у період окупації Херсона.



Вона також «здавала» окупантам місцевих жителів, які чинили опір загарбникам і виступали проти фейкового плебісциту кремля.



За даними слідства, зловмисницею виявилася 59-річна працівниця автостоянки, яка після захоплення міста добровільно вступила до складу окупаційного «виборчкому» Корабельного району міста.



«За співпрацю з росіянами колаборантка отримала паспорт РФ і "привілей" щодо безперешкодного пересування містом», - уточнили в СБУ.



Після звільнення Херсона жінка втекла до Миколаєва, де оформила статус ВПО, і таким чином намагалася уникнути правосуддя.



Пізніше її затримали, а під час обшуку в Херсоні та Миколаєві вилучено два мобільні телефони на місці злочину з агресором та пропагандистські матеріали Росії.



Наразі її затримано, їй загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Раніше Українським судом було винесено заочного главу угрупування «ДНР» Денису Пушиліну за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України та колабораційну діяльність.