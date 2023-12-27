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Глава «ДНР» Пушилин заочно осужден к 15 годам тюрьмы

27 декабря 2023, 14:14

Глава «ДНР» Пушилин заочно осужден к 15 годам тюрьмы

Пушилин приговорен к 15 годам за посягательство на территориальную целостность Украины. Фото: Прокуратура Донецкой области Пушилин приговорен к 15 годам за посягательство на территориальную целостность Украины. Фото: Прокуратура Донецкой области

Украинским судом вынесен заочный главе группировки «ДНР» Денису Пушилину за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

«Он заочно приговорен к максимальному наказанию — 15 лет заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанных с предоставлением публичных услуг, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 15 лет и конфискацией имущества», — объяснили в прокуратуре.

Отмечается, что 24 февраля 2022 года, под предлогом защиты «ДНР» от «киевского режима», армия России начала «спецоперацию».

В ходе полномасштабного вторжения в Украину нарушен ее суверенитет, уничтожены десятки населенных пунктов и по настоящее время продолжаются убийства и террор мирного населения.

В сентябре 2022 года глава незаконно созданной на территории Донбасса «республики» Денис Пушилин созвал и провел внеочередное заседание фейкового совета «ДНР».

На собрании нелегитимный депутатский корпус принял так называемый закон «о референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав России».

В дальнейшем главарь неоднократно подчеркивал в подконтрольных РФ медиа необходимость присоединения временно оккупированной территории Донецкой области к России, то есть призывал к захвату Россией территории Украины.

Наконец, на основании подписанного «председателем» акта на временно оккупированных территориях в присутствии вооруженных военных РФ проведено незаконное «народное волеизъявление».

«А уже 30 сентября 2022 года осужденный подписал с президентом государства-агрессора "договор" о вхождении квазиреспублики и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав федерации якобы на правах субъекта», — добавили в прокуратуре Донецкой области. 

Ранее по материалам СБУ к 11 годам тюрьмы заочно осуждена пропагандистка канала Соловьева коллаборантка Юлия Лозанова, более известная под псевдонимом Юлия Витязева, которая скрывается от правосудия в России. 

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