Омбудсмен Дмитрий Лубинец прибыл на Донетчину и обсудил эвакуацию гражданских и обмен военнопленными

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел встречу с руководством Донецкой областной военной администрации. Фото: Донецкая ОВА

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец с рабочим визитом посетил Донецкую область. Во время визита он провел встречу с исполняющим обязанности главы Донецкой областной военной администрации Игорем Морозом. Об этом сообщили в Донецкой ОВА.

Во встрече также приняли участие заместитель председателя Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, руководители правоохранительных органов области, начальники районных военных администраций, представитель Уполномоченного по правам человека в системе органов безопасности и обороны Александр Кононенко и представитель Уполномоченного в Донецкой и Луганской областях Дмитрий Михалев.

Отмечается, что в ходе встречи рассматривались вопросы эвакуации гражданского населения, проведение обменов военнопленными, выплат для военнослужащих, восстановление утраченных документов и защиты прав детей.

Ранее сообщалось, что 22 декабря впервые между Украиной и РФ был проведен обмен письмами и посылками для военнопленных, содержащихся на территории двух стран.