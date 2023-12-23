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Украина и Россия впервые обменялись письмами и посылками для военнопленных

23 декабря 2023, 16:53

Украина и Россия впервые обменялись письмами и посылками для военнопленных

Украина и РФ впервые обменялись гуманитарными пакетами и письмами для военнопленных обеих стран. Фото: Дмитрий Лубинец Украина и РФ впервые обменялись гуманитарными пакетами и письмами для военнопленных обеих стран. Фото: Дмитрий Лубинец

В пятницу, 22 декабря, впервые между Украиной и РФ был проведен обмен письмами и посылками для военнопленных, содержащихся на территории двух стран. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Согласно совместным договоренностям с российской стороной 22 декабря проведена встреча моих представителей и Уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой с целью передачи гуманитарных пакетов и писем для военнопленных обеих стран», — заявил украинский омбудсмен.

Отмечается, что передача посылок и писем для украинских военных была проведена при участии Координационного штаба по обращению с военнопленными и представителей Международного Комитета Красного Креста, которые осуществили централизованную закупку теплых вещей, обуви и вещей личной гигиены.

«Важными остаются принципы гуманности, взаимного доверия и уверенности семей в том, что их родные смогут получить известия из дома», — подчеркнул Лубинец.

Также он добавил, что благодаря взаимным гуманитарным договоренностям удалось вернуть в Украину четырех граждан Украины. В свою очередь, Украина посодействовала тому, чтобы в Россию выехали граждане для воссоединения семьи.

«Украина постоянно работает для надлежащего обеспечения наших соотечественников, которые находятся в плену, и принимает все возможные меры для их возвращения домой», — отметил украинский омбудсмен.

Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова, в свою очередь, подтвердила произведенный обмен гуманитарными пакетами и письмами для военнопленных обеих стран.

Напомним, в плену РФ всего находится 28 тысяч мирных граждан Украины. Об этом на международной конференции по правам человека «Свобода или страх» заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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