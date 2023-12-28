Омбудсмен Дмитро Лубінець прибув на Донеччину та обговорив евакуацію цивільних та обмін військовополоненими

Український омбудсмен Дмитро Лубінець провів зустріч із керівництвом Донецької обласної військової адміністрації. Фото: Донецька ОВА

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець із робочим візитом відвідав Донецьку область. Він провів зустріч із виконувачем обов'язки голови Донецької обласної військової адміністрації Ігорем Морозом. Про це повідомили у Донецькій ОВА.

У зустрічі також взяли участь заступник голови Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, керівники правоохоронних органів області, начальники районних військових адміністрацій, представник Уповноваженого з прав людини у системі органів безпеки та оборони Олександр Кононенко та представник Уповноваженого у Донецькій та Луганській областях Дмитро Михалєв.

Наголошується, що під час зустрічі розглядалися питання евакуації цивільного населення, проведення обмінів військовополоненими, виплат для військовослужбовців, відновлення втрачених документів та захисту прав дітей.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня вперше між Україною та РФ було проведено обмін листами та посилками для військовополонених, які утримуються на території двох країн.