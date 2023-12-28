Расстрел украинских пленных в Запорожье: погибшие были военными десантной бригады

Трое военных, видео с расстрелом которых недавно появилось в сети, служили в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВСУ.

Об этом сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В плен они попали после получения ранений и контузий разной степени тяжести, говорят в Десантно-штурмовых войсках.

Также там заявили, что погибшие были эвакуированы с поля боя.

«Неустановленные лица из числа военнослужащих из России или других военных формирований государства-оккупанта, действуя умышленно, в нарушение законов и обычаев войны, находясь на линии боевого столкновения в одном из районов Запорожской областив нарушении норм международного гуманитарного права умышленно убили людей, защищенных в условиях вооруженного конфликта», — добавили в бригаде.

Напомним, российские оккупанты снова расстреляли пленных бойцов ВСУ. Инцидент поизошол возле Роботиного на Запорожье.

В прокуратуре назвали вероятных подозреваемых, которые причастны, к расстрелу украинских военнопленных в Запорожской области могут быть причастны военнослужащие из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ. Она также известна как «Псковская десантная дивизия».