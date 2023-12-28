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Прокуратура назвала вероятных подозреваемых в расстреле украинских пленных

28 декабря 2023, 13:38

Прокуратура назвала вероятных подозреваемых в расстреле украинских пленных

К расстрелу украинских военнопленных в Запорожской области могут быть причастны оккупанты из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ. Она также известна как «Псковская десантная дивизия». Об этом сообщил руководитель департамента по противодействию преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире «Радио Свобода».

По его словам, имена погибших украинских военных установили и верифицируют. Они будут обнародованы позже. В Офисе генпрокурора пока не комментируют, где сейчас находятся тела погибших.

Также прокуратура установила вероятных подозреваемых, причастных к расстрелу украинских пленных.

«Мы предполагаем, что к совершению этого преступления имеет отношение 76-я десантная дивизия Российской Федерации. Но эти данные мы сейчас проверяем. Эта дивизия уже известна военными преступлениями, которые совершались в Украине, в частности в Киевской области», — сказал Белоусов.

Он отметил, что видео с казнью бойцов попало в Офис генпрокурора 16 декабря, тогда же, вероятно, и был совершен расстрел. В тот же день правоохранители начали расследование.

Белоусов добавил, что в таком поведении российских военных в Запорожской области существует системность. Ранее там было зафиксировано, что россияне используют украинских пленников как живой щит. Он предполагает, что российское командование может инструктировать своих подчиненных, поскольку точно знает об их действиях.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты снова расстреляли пленных бойцов ВСУ. Видео расстрела, снятое с дрона, опубликовал украинский военный, автор телеграм-канала «Говорять Снайпер» Станислав Бунятов.

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