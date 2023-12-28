Розстріл українських полонених у Запоріжжі: загиблі були військовими десантної бригади

Троє військових, відео з розстрілом яких нещодавно з'явилося в мережі, служили у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ.

Про це повідомили у командуванні Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У полон вони потрапили після отримання поранень та контузій різного ступеня тяжкості, кажуть у Десантно-штурмових військах. Також там заявили, що загиблих було евакуйовано з поля бою.

«Невстановлені особи з числа військовослужбовців з Росії чи інших військових формувань держави-окупанта, діючи навмисне, порушуючи закони та звичаї війни, перебуваючи на лінії бойового зіткнення в одному з районів Запорізької області у порушенні норм міжнародного гуманітарного права умисно вбили людей, захищених в умовах конфлікту», — додали у бригаді.

Нагадаємо, російські окупанти знову розстріляли полонених бійців ЗСУ. Інцидент стався біля Роботиного на Запоріжжі.

У прокуратурі назвали ймовірних підозрюваних, які причетні до розстрілу українських військовополонених у Запорізькій області можуть бути причетні військовослужбовці з 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ. Вона також відома як «Псковська десантна дивізія».