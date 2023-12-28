Военные РФ обстреляли Покровский район: ранения получили двое человек

В четверг, 28 декабря, военные РФ обстреляли село в Покровском районе. В результате обстрела ранения получили двое мужчин.

Об этом Суспільне Донбасс рассказала спикер прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева.

В прокуратуре акцентировали, что 28 декабря 2023 года армия РФ из артиллерии атаковала село Елизаветовку Покровского района. В результате чего получили ранения двое мужчин в возрасте 66 и 72 лет.

Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи", — сообщила.

Также во время очередного обстрела Авдеевки один из снарядов попал в многоэтажный дом. В результате удара погибла 71-летняя женщина, которая находилась в собственной квартире.

В прокуратуре добавили, что начали расследование по факту нарушения зконов и обычаев войны (по ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).