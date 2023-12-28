Військові РФ обстріляли Покровський район: поранення отримали двоє людей

У четвер, 28 грудня, військові РФ обстріляли село у Покровському районі. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє чоловіків.

Про це Суспільне Донбас розповіла речник прокуратури Донбасу Анастасія Медведєва.

У прокуратурі наголосили, що 28 грудня 2023 року армія РФ з артилерії атакувала село Єлизаветівку Покровського району. Внаслідок чого отримали поранення двоє чоловіків віком 66 та 72 років.

Постраждалих доправили до лікарні для надання медичної допомоги", - повідомила.

Також під час чергового обстрілу Авдіївки один із снарядів потрапив до багатоповерхового будинку. Внаслідок удару загинула 71-річна жінка, яка перебувала у власній квартирі.

У прокуратурі додали, що розпочали розслідування за фактом порушення зконів та звичаїв війни (за ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).