Один из водителей получил травмы: в Покровске произошло ДТП с участием трех автомобилей и мотоцикла

В Покровске произошло ДТП с участием трех автомобилей и мотоцикла. Один из водителей получил травмы.

Об этом сообщили в Покровском районном управлении полиции.

Авария произошла в среду, 27 декабря около 15.30 на одной из улиц Покровская.

«45-летний водитель автомобиля Hyundai, поворачивая налево, не предпочел в движении мотоцикл «Yamaha», — говорится в сообщении.

В результате мотоцикл столкнулся с автомобилем, а затем – с припаркованными автомобилями «Toyota» и «Kia».

31-летний водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.

В полиции добавили, что по данному факту открыто уголовное производство.