Один із водіїв отримав травми: у Покровську сталася ДТП за участю трьох автомобілів та мотоцикла

У Покровську сталася ДТП за участю трьох автомобілів та мотоцикла. Один із водіїв отримав травми.
Про це повідомили у Покровському районному управлінні поліції.
Аварія сталася у середу, 27 грудня близько 15.30 на одній із вулиць Покровська.
«45-річний водій автомобіля Hyundai, повертаючи ліворуч, не віддав перевагу мотоциклу «Yamaha», — йдеться в повідомленні.
В результаті мотоцикл зіткнувся з автомобілем, а потім з припаркованими автомобілями «Toyota» і «Kia».
31-річний водій мотоцикла отримав травми та був госпіталізований.
У поліції додали, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження.