Один із водіїв отримав травми: у Покровську сталася ДТП за участю трьох автомобілів та мотоцикла

У Покровську сталася ДТП за участю трьох автомобілів та мотоцикла. Один із водіїв отримав травми.

Про це повідомили у Покровському районному управлінні поліції.

Аварія сталася у середу, 27 грудня близько 15.30 на одній із вулиць Покровська.

«45-річний водій автомобіля Hyundai, повертаючи ліворуч, не віддав перевагу мотоциклу «Yamaha», — йдеться в повідомленні.

В результаті мотоцикл зіткнувся з автомобілем, а потім з припаркованими автомобілями «Toyota» і «Kia».

31-річний водій мотоцикла отримав травми та був госпіталізований.

У поліції додали, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження.