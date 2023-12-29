Ракетный обстрел Харькова: один человек погиб, много раненых, есть разрушения

Российские оккупационные войска массированно атаковали ракетами Харьков сегодня, 29 декабря. Известно об одном погибшем, 11 гражданских – получили ранения, есть значительные разрушения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Оккупанты нанесли более 20 ударов по городу Харькову, предварительно — ракетами С-300. 1 человек погиб — мужчина около 35 лет, 11 человек получили ранения», — написал он.



По словам главы региона, в результате двух волн вражеских ударов зафиксировано разрушение и повреждение складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия.



В одном из медучреждений взрывной волной повреждены крыша и окна, автомобиль скорой помощи. Рядом найдены обломки российской ракеты.



Напомним, в Днепре утром, 29 декабря, прогремели взрывы. В городе горит один из торговых комплексов после ракетной атаки. В результате обстрела есть жертвы.