В Днепре горит торговый центр из-за атаки россиян: есть погибшие и пострадавшие

В Днепре утром, 29 декабря, прогремели взрывы. В городе горит один из торговых комплексов после ракетной атаки. В результате обстрела есть жертвы. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов и «Суспільне».



Корреспонденты Суспільного сообщили, что в Днепре горит один из торговых центров города.



«Есть пострадавшие и погибшие», — сообщил мэр.



По словам Филатова, все местные службы полностью готовы и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА.



Напомним, утром 29 декабря российские войска атаковали Львов. Есть попадание в жилой дом.