Ракетний обстріл Харкова: одна людина загинула, багато поранених, є руйнування

Російські окупаційні війська масовано атакували ракетами Харків сьогодні, 29 грудня. Відомо про одного загиблого, 11 цивільних — зазнали поранень, є значні руйнування. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Окупанти завдали понад 20 ударів по місту Харкову, попередньо ракетами С-300. 1 людина загинула – чоловік близько 35 років, 11 осіб отримали поранення», — написав він.



За словами глави регіону, внаслідок двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства.



В одній з медустанов вибуховою хвилею пошкоджено дах та вікна, також автомобіль швидкої допомоги.



Нагадаємо, у Дніпрі вранці, 29 грудня, пролунали вибухи. У місті горить один із торгових комплексів після ракетної атаки. Внаслідок обстрілу є жертви.