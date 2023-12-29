В Черкасской области зафиксировано попадание ракеты в жилищный сектор

В город Смела Черкасской области прилетела ракета оккупантов. Фото: Telegram

В результате российской атаки зафиксирован «прилет» в городе Смела Черкасской области, ракета попала в жилищный сектор. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.



«По предварительной информации, повреждены 12 домов. В настоящее время 6 пострадавших. На месте работают все службы. Россия продолжает террор Украины. Враг ударил по Черкасщине, город Смела. Попадание вражеской ракеты по частным домам», — заявил Табурец.



Предварительно, шесть пострадавших, один – тяжелый. Также повреждены 12 частных домов. На месте работают все экстренные службы, представители властей. Людям оперативно оказывается помощь.



Начальник Черкасской ОВА уже предупредил, что все дома будут отремонтированы и восстановлены. Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что ракетные атаки на Украину, как сегодня, могут повториться.