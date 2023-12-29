У Черкаській області зафіксовано попадання ракети до житлового сектору

До міста Сміла на Черкащині прилетіла ракета окупантів. Фото: Telegram

Внаслідок російської атаки зафіксовано «приліт» у місті Сміла Черкаської області, ракета потрапила до житлового сектору. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.



«За попередньою інформацією, пошкоджено 12 будинків. Наразі 6 постраждалих. На місці працюють усі служби. Росія продовжує терор України. Ворог ударив по Черкащині, місто Сміла. Потрапляння ворожої ракети приватними будинками», — заявив Табурець.



Попередньо шість постраждалих, один – важкий. Також пошкоджено 12 приватних будинків. На місці працюють усі екстрені служби, представники влади. Людям оперативно надається допомога.



Начальник Черкаської ОВА вже попередив, що всі будинки буде відремонтовано та відновлено. Міністр оборони України Рустем Умеров зазначив, що ракетні атаки на Україну, як сьогодні, можуть повторитися.