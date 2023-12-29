После атаки РФ Байден призвал Конгресс скорее одобрить финансирование помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал Конгресс как можно скорее одобрить финансирование помощи для Украины из-за массового ракетного обстрела РФ.

Заявление главы США было обнародовано на сайте Белого дома.

«Атака РФ - это суровое напоминание миру, что после почти двух лет разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и покорить ее народ. Его необходимо остановить», — сказал Байден.

Байден добавил, что полномасштабное вторжение России в Украину влияет на НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений.

«Путин не только пытается уничтожить Украину, он также угрожает некоторым нашим членам НАТО. Когда диктаторам и автократам позволяют грубо вести себя в Европе, возрастает риск того, что Соединенные Штаты будут напрямую вовлечены в это», — подытожил президент.

Напомним, 29 декабря РФ совершила масовый обстрел по территории Украины. Оккупанты выпустили более 150 воздушних целей, 114 из них сбила украинская ПВО.