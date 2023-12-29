Після атаки РФ Байден закликав Конгрес скоріше схвалити фінансування допомоги Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес якнайшвидше схвалити фінансування допомоги для України через масовий ракетний обстріл РФ.

Заява глави США була оприлюднена на сайті Білого дому.

«Атака РФ – це суворе нагадування світові, що після майже двох років руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну та підкорити її народ. Його необхідно зупинити», - сказав Байден.

Байден додав, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну впливає на НАТО, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин.

«Путін не лише намагається знищити Україну, він також загрожує деяким нашим членам НАТО. Коли диктаторам і автократам дозволяють грубо поводитися в Європі, зростає ризик того, що Сполучені Штати безпосередньо залучать до цього», — підсумував президент.

Нагадаємо, 29 грудня РФ здійснила масовий обстріл територією України. Окупанти випустили понад 150 повітряних цілей, 114 із них збила українська ППО.