У Білгороді зросла кількість жертв внаслідок «прильоту»

Число жертв у російському Білгороді внаслідок «прильоту» 30 грудня зросло. У лікарні помер ще один постраждалий. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.



«У місті Білгороді внаслідок масованого обстрілу, станом на 8:30, загинуло 24 особи, судмедексперти визначили, що є ще одна загибла дитина. Ще один поранений помер у лікарні не приходячи до тями», — зазначив він.



За словами Гладкова, постраждалими вважаються 108 людей.



Як зазначається, руйнування виявлено у 37 багатоквартирних будинках, 453 квартирах, 3 приватних домоволодіннях, на 7 соціальних об'єктах. Встановлено власників 53 пошкоджених автомобілів.



Нагадаємо, вдень 30 грудня у Білгород відбувся «приліт». Джерело «Української правди» у спецслужбах підкреслило , що Сили оборони відпрацювали по російських військових об'єктах Білгородської області, проте через «непрофесійні дії та сплановану провокацію» російської ППО уламки впали в центрі міста.