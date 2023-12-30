Взрывы и пожары в центре Белгорода произошли из-за ошибки российской ПВО — УП

В центре Белгорода 30 декабря упали обломки после работы российской ПВО. Об этом сообщил источник «Украинской правды» в спецслужбах.

Отмечается, что Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за «непрофессиональных действий и спланированной провокации» российской ПВО обломки упали в центре города.

После взрывов, по данным россиян, в городе было 10 пожаров, а также звучала воздушная тревога и людей просили спуститься в укрытие.

После работы российских противовоздушных сил местные власти заявили о погибших и раненых среди гражданских.

«Продолжаются совместные мероприятия Сил обороны как следствие российских ракетных ударов по украинским городам и убийств гражданского населения. Украинские Силы обороны отрабатывают ряд мероприятий по целям, которыми являются именно военные объекты. Поражение гражданской инфраструктуры, которые мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций», — отметил источник «УП» в спецслужбах.

По последним сообщениям российских СМИ, в настоящее время известно о 14 погибших в Белгороде, 108 человек пострадали.

Ранее сообщалось что в центре российского Белгорода сегодня днем прозвучали взрывы. Позже стало известно о погибших и раненых.