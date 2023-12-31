РФ в течение суток обстреливала Кураховскую громаду: есть значительные повреждения

Оккупанты обстреляли Курахово. Фото: Роман Падун

В течение минувшие суток, 30 декабря, россияне массированно обстреляли Кураховскую громаду Донецкой области. Есть разрушения. Об этом сообщил глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун.



«В зоне поражения промышленная зона и энергетическое предприятие. Днем произошел обстрел села Островское из ствольной артиллерии», — написал он.



По информации Падуна, вечером 30 декабря произошел ракетный удар по Курахову. Повреждены окна, фасады Кураховской городской больницы главного корпуса, инфекционного отделения, хозяйственного блока, здания Кураховской амбулатории общей практики семейной медицины и административное здание.





Напомним, в Донецкой области в результате российских обстрелов в течение 30 декабря погибли три человека и шестеро ранены.