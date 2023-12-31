РФ протягом доби обстрілювала Курахівську громаду: є значні ушкодження

Окупанти обстріляли Курахове. Фото: Роман Падун

Протягом минулої доби, 30 грудня, росіяни масово обстріляли Курахівську громаду Донецької області. Є руйнування. Про це повідомив голова Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



«У зоні ураження промислова зона та енергетичне підприємство. Вдень стався обстріл села Острівське із ствольної артилерії», — написав він.



За інформацією Падуна, увечері 30 грудня стався ракетний удар по Курахову. Пошкоджено вікна, фасади Курахівської міської лікарні головного корпусу, інфекційного відділення, господарського блоку, будівлі Курахівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та адміністративну будівлю.





Нагадаємо, на Донеччині в результаті російських обстрілів протягом 30 грудня загинуло троє людей і шестеро поранено.