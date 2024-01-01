Оккупанты атаковали ночью два объекта национальной памяти во Львове

Львовский национальный аграрный университет был ночью атакован БпЛА РФ. Фото: ГСЧС

В новогоднюю ночь российская оккупационная армия атаковала Львовскую область, ударив беспилотниками по объектам национальной памяти. Об этом написал в своем Telegram мэр Львова Андрей Садовый.



«Этой ночью враг попал по двум объектам национальной памяти во Львове: университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера и в музей Романа Шухевича на Белогорще. Символично и цинично. Война за нашу историю», — отметил Садовый.



Спасатели ликвидируют последствия атаки. В результате падения обломков беспилотников произошло разрушение и возгорание зданий.

Атакованные БпЛА здания во Львовской области. Фото: ГСЧС

Атакованные БпЛА здания во Львовской области. Фото: ГСЧС

Атакованные БпЛА здания во Львовской области. Фото: ГСЧС

Атакованные БпЛА здания во Львовской области. Фото: ГСЧС

Атакованные БпЛА здания во Львовской области. Фото: ГСЧС

На местах попаданий работают подразделения ГСЧС. Возгорание уже ликвидировано. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.



Ранее «Новости Донбасса» писали, что на окраине Львова в Белогорще обломки «Шахеда» упали на музей Шухевича, в результате чего возник пожар.