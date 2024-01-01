Окупанти атакували вночі два об'єкти національної пам'яті у Львові

Львівський національний аграрний університет був атакований вночі БпЛА РФ. Фото: ДСНС

У новорічну ніч російська окупаційна армія атакувала Львівську область, вдаривши безпілотниками по об'єктах національної пам'яті. Про це написав у своєму Telegram мер Львова Андрій Садовий.



«Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної пам'яті у Львові: університет у Дублянах, де 100 років тому навчався Степан Бандера та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Символічно та цинічно. Війна за нашу історію», - зазначив Садовий.



Рятувальники ліквідують наслідки атаки. Внаслідок падіння уламків безпілотників сталося руйнування та займання будівель.

Атаковані БПЛА будівлі у Львівській області. Фото: ДСНС

Атаковані БПЛА будівлі у Львівській області. Фото: ДСНС

Атаковані БПЛА будівлі у Львівській області. Фото: ДСНС

Атаковані БПЛА будівлі у Львівській області. Фото: ДСНС

Атаковані БПЛА будівлі у Львівській області. Фото: ДСНС

На місцях влучень працюють підрозділи ДСНС. Займання вже ліквідовано. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.



Раніше «Новини Донбасу» писали, що на околицях Львова у Білогорщі уламки «Шахеда» впали на музей Шухевича, внаслідок чого виникла пожежа.