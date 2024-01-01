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Удар по Одессе: погиб ребенок, семь гражданских пострадали, есть значительные повреждения

01 января 2024, 11:15

Удар по Одессе: погиб ребенок, семь гражданских пострадали, есть значительные повреждения

Оккупанты атаковали Одессу и область. Фото: Олег Кипер Оккупанты атаковали Одессу и область. Фото: Олег Кипер

В результате атаки оккупантов в Одесской области погиб 15-летний ребенок. Из-за падения сбитых дронов повреждено по меньшей мере 3 многоквартирных высотных дома, 3 частных дома, хозяйственные постройки. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По словам главы региона, силы ПВО уничтожили 28 «Шахедов». Часть дронов россияне сознательно направили на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригород.



«В результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте и продолжают лечение амбулаторно», — отметил он.



Кроме того, в одном из припортовых терминалов вспыхнул пожар, спасатели его ликвидировали. Пострадавших нет.



Напомним, оккупационные войска РФ атаковали Одессу и область ударными дронами-камикадзе ночью, 1 января. В результате обстрела есть погибший и раненые, возникли возгорания. 

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