Удар по Одесі: загинула дитина, семеро цивільних постраждали, є значні пошкодження

Окупанти атакували Одесу та область. Фото: Олег Кіпер

Внаслідок атаки окупантів на Одещині загинула 15-річна дитина. Через падіння збитих дронів пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирні висотні будинки, 3 приватні будинки, господарські будівлі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



За словами глави регіону, сили ППО знищили 28 «Шахедів». Частину дронів росіяни свідомо направили на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя.





«Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками госпіталізовано, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно», — зазначив він.





Крім того, в одному із припортових терміналів спалахнула пожежа, рятувальники її ліквідували. Постраждалих немає.





Нагадаємо, окупаційні війська РФ атакували Одесу та область ударними дронами-камікадзе вночі, 1 січня. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені, виникли спалахи.