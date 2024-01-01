Оккупанты ударили по Одессе «Шахедами»: в городе возникли пожары, есть жертвы

Оккупационные войска РФ атаковали Одессу и область ударными дронами-камикадзе сегодня ночью, 1 января. В результате обстрела есть погибший и раненые, возникли возгорания. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.



«В новогоднюю ночь российские террористы коварно атакуют Одессу ударными беспилотниками», — отметил он.



По информации Кипера, есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары.



В результате российской атаки пострадали 9 человек.



«Один из них погиб, трое — госпитализированы. Все остальные получили медицинскую помощь на месте», — резюмировал он.



Напомним, в результате российского ракетного удара по Одессе 29 декабря 2023 года три человека погибли. 22 человека получили ранения, в том числе двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжелом состоянии 26-летняя девочка, врачи делают все возможное. В больницах города остается 18 пострадавших.