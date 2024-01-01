Миколаївські морпіхи показали, як б'ють по окупантах дронами та артилерією

Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського опублікували відео ударів по російських окупантах за допомогою дронів та артилерії.



Відео атаки на росіян, воїни розмістили на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, підписавши - «Артилерія та ударні дрони миколаївських морпіхів VS російські солдати».



Нагадаємо, 26 грудня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому приділив окрему увагу виробництву всіх видів дронів.



Раніше у селищі Кринки Херсонської області підрозділом 37-ї окремої бригади морської піхоти було вражено російський танк Т-90М.



Там же підрозділ «Птахи Мадяра» продемонстрували, як завдають ударів FPV-дронам по техніці окупантів, знищуючи танки, вантажівки та особовий склад.