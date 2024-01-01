На Донетчине военные ССО уничтожили российский ЗРК «Бук» с помощью HIMARS

Украинские военнослужащие Сил специальных операций (ССО) с помощью HIMARS уничтожили российский ЗРК «Бук» в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



Как отмечается, операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении зафиксировали зенитный ракетный комплекс «Бук-М2» и станцию обнаружения и целеуказания 9С36, входящую в состав комплекса.



В частности, ЗРК «Бук» предназначен для поражения авиации, тактических баллистических и авиационных ракет, надводных и наземных целей.



«Операторы ССО навели на вражеский «Бук-М2» и РЛС огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате профессиональной корректировки и точного огневого поражения техника противника уничтожена», — говорится в сообщении.



Напомним, на Таврическом направлении украинские военнослужащие уничтожили более 200 российских оккупантов, а также огромное количество военной техники.