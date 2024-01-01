На Донеччині військові ССО знищили російський ЗРК «Бук» за допомогою HIMARS

Українські військовослужбовці Сил спеціальних операцій за допомогою HIMARS знищили російський ЗРК «Бук» у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



Як зазначається, оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку зафіксували зенітний ракетний комплекс «Бук-М2» та станцію виявлення та цілевказання 9С36, що входить до складу комплексу.



Зокрема, ЗРК «Бук» призначений для ураження авіації, тактичних балістичних та авіаційних ракет, надводних та наземних цілей.



«Оператори ССО навели на ворожий «Бук-М2» та РЛС вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок професійного коригування та точного вогневого ураження техніку противника знищено», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, на Таврійському напрямку українські військовослужбовці знищили понад 200 російських окупантів, а також величезну кількість військової техніки.